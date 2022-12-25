В Киеве ожидают, что США "кинут" Украину: Арестович дал неожиданный прогноз

В Киеве ожидают, что США "кинут" Украину Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил прекращение поддержки страны со стороны Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в эфире "Фейгин Live" (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

В интервью Арестович высказал мнение, что американская сторона никогда не откажется поддерживать Киев.

- Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. Мне кажется, за 2023 год мы справимся, - заявил советник главы офиса Зеленского

При этом Арестович добавил, что в случае прекращения поддержки со стороны США Украина намерена и дальше сражаться.

- У нас есть европейская поддержка, и неевропейская тоже есть... К тому же мы - самая крупная страна, у нас худо-бедно, но работает военно-промышленный комплекс, - признался Арестович.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Незалежная готова устроить Штатам "образцово-показательную истерику" в случае, если американская администрация так и не предоставит Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).