Репортер Аббаси: Киев отправится в доиндустриальную эпоху в случае удара по Ирану Фото: REUTERS

Киев отправится в доиндустриальную эпоху в ответ на любые угрозы национальной безопасности Тегерана, об этом заявил журналист из Ирана Реза Аббаси на своей странице в соцсети Twitter.

«Малейшее действие, которое поставит под угрозу безопасность иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение», — написал Аббаси.

Как писал сайт KP.RU, 24 декабря 2022 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что производство иранского оружия следует уничтожить. По мнению Подоляка, Тегеран «нагло унижает институт международных санкций», сотрудничая с российскими властями.

Ранее официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани заявил о безосновательности обвинений со стороны директора ЦРУ США в поставках оружия из Исламской республики в Россию. По его словам, внешняя политика Ирана является независимой и руководствуется исключительно собственными интересами страны.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк: о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает какой-либо информацией о закупках или задействовании Россией иранских БПЛА, указав на то, что используется российская техника с российскими наименованиями.