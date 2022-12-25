Арабские Эмираты предоставят Украине 2,5 тысячи генераторов Фото: REUTERS

Объединенные Арабские Эмираты предоставят Украине 2,5 тысячи генераторов для снабжения домов электричеством в условиях перебоев с энергоснабжением, об этом сообщили в министерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ на своем сайте.

"ОАЭ поддержат гражданское население на Украине, которое страдает от последствий кризиса, предоставлением 2,5 тысячи домашних генераторов электричества в условиях перебоев с электроснабжением", - сказано в сообщении.

В МИД пояснили, что отправка генераторов предусмотрена в рамках выделенной ранее Эмиратами суммы для оказания гуманитарной помощи Украине на 100 миллионов долларов.

Как писал сайт KP.RU, депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщал, что на Украину генераторы завозятся в каких-то космических масштабах. В конце ноября 2022 года на Украину было завезено 136 тысяч генераторов почти на 88 млн долларов.

На Украине присланные в качестве гуманитарки генераторы из стран Европейского союза тут же появились на украинских сайтах, где их стали продавать, даже не содрав с них наклейки "гуманитарная помощь". Генераторы за последние пару недель подорожали на Украине в два раза и стоили 22-25 тысяч гривен за генератор.