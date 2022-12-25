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НовостиВ мире25 декабря 2022 15:09

Арабские Эмираты предоставят Украине 2,5 тысячи генераторов

ОАЭ окажут Украине гуманитарную помощь на 100 млн долларов
Сергей ГАПЧУК
Арабские Эмираты предоставят Украине 2,5 тысячи генераторов

Арабские Эмираты предоставят Украине 2,5 тысячи генераторов

Фото: REUTERS

Объединенные Арабские Эмираты предоставят Украине 2,5 тысячи генераторов для снабжения домов электричеством в условиях перебоев с энергоснабжением, об этом сообщили в министерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ на своем сайте.

"ОАЭ поддержат гражданское население на Украине, которое страдает от последствий кризиса, предоставлением 2,5 тысячи домашних генераторов электричества в условиях перебоев с электроснабжением", - сказано в сообщении.

В МИД пояснили, что отправка генераторов предусмотрена в рамках выделенной ранее Эмиратами суммы для оказания гуманитарной помощи Украине на 100 миллионов долларов.

Как писал сайт KP.RU, депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщал, что на Украину генераторы завозятся в каких-то космических масштабах. В конце ноября 2022 года на Украину было завезено 136 тысяч генераторов почти на 88 млн долларов.

На Украине присланные в качестве гуманитарки генераторы из стран Европейского союза тут же появились на украинских сайтах, где их стали продавать, даже не содрав с них наклейки "гуманитарная помощь". Генераторы за последние пару недель подорожали на Украине в два раза и стоили 22-25 тысяч гривен за генератор.