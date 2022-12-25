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НовостиОбщество25 декабря 2022 15:25

Мурманская область предоставит свои поблажки предпринимателям, которые принимают участие в СВО

Мобилизованные самозанятые и предприниматели, а также члены их семей смогут продлить сроки использования государственной финансовой поддержки на развитие бизнеса
Павел ЧЕРНЫШОВ
Правительство Мурманской области утвердило смягчающие изменения в порядки, регламентирующие оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым в случае их мобилизации.

Правительство Мурманской области утвердило смягчающие изменения в порядки, регламентирующие оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым в случае их мобилизации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вслед за федеральными властями и ряд регионов готовы предоставить ряд льгот и поблажек участникам специальной военной операции. Так, правительство Мурманской области утвердило смягчающие изменения в порядки, регламентирующие оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым в случае их мобилизации.

Теперь, гражданин, получивший государственную финансовую поддержку, в случае своей мобилизации или мобилизации члена его семьи, имеет возможность продления сроков использования субсидии и достижения результатов, либо их корректировки, а также возможность возврата финансовой поддержки без наложения штрафных санкций или возможность внесения иных смягчающих корректировок.

Соответствующее постановление правительства было подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 23 декабря.