Мурманская область предоставит свои поблажки предпринимателям, которые принимают участие в СВО

Правительство Мурманской области утвердило смягчающие изменения в порядки, регламентирующие оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым в случае их мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вслед за федеральными властями и ряд регионов готовы предоставить ряд льгот и поблажек участникам специальной военной операции. Так, правительство Мурманской области утвердило смягчающие изменения в порядки, регламентирующие оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым в случае их мобилизации.

Теперь, гражданин, получивший государственную финансовую поддержку, в случае своей мобилизации или мобилизации члена его семьи, имеет возможность продления сроков использования субсидии и достижения результатов, либо их корректировки, а также возможность возврата финансовой поддержки без наложения штрафных санкций или возможность внесения иных смягчающих корректировок.

Соответствующее постановление правительства было подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 23 декабря.