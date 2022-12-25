В Черном море у берегов Турции взорвался сухогруз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Черном море у берегов Турции произошел взрыв на грузовом судне, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, в результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести. Других подробностей не приводится.

Как отмечается, судно шло под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. По предварительным данным, происшествие произошло в результате утечки газа. Экипаж смог вызвать спасателей и все пострадавшие были госпитализированы. Поиски капитана корабля продолжаются.

Al Hadath рассказал, что большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины.

Как писал сайт ROSTOV.KP.RU, 21 декабря 2022 года в акватории Азовского района Ростовской области в районе хутора Донской сухогруз "Волго Балт-153" с пшеницей сел на мель. Судно направлялось в порт "Кавказ", который расположен в Темрюкском районе Краснодарского края. Разлив нефтепродуктов не произошел, никто не пострадал.

В сентябре 2022 года в Ростовской области на реке Дон сухогруз "Святогор" сел на мель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Судно перевозило пшеницу. Никакого загрязнения воды не произошло, так как розлива нефтепродуктов не было. Пробоин в корпусе сухогруза также не наблюдалось.