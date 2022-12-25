Вице-премьер Новак заявил, что санкции ЕС приведут к дефициту газа в регионе Фото: REUTERS

Европейские поставщики прежде всего пострадают от лимита цен на газ, а не Россия, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, комментируя ситуацию с введением потолка цен на газ, что «никто до конца не понимает, как будет работать этот механизм».

«…фактически это затронет в первую очередь европейских потребителей, европейских поставщиков. Потому что на сегодняшний день в Европу основные поставщики - Норвегия, Алжир, это американский сжиженный газ. Речь идет о том, что эти поставщики в первую очередь пострадают, если это будет как-то их касаться», - подчеркнул Новак.

Он предупредил, что поставки этих поставщиков могут уйти в Азиатско-Тихоокеанский регион, поскольку сегодня в целом на мировом газовом рынке дефицит.

Новак пояснил, что «соответственно, мы получим на европейском рынке дефицит, который неизвестно чем будет покрыт, и как будет в дальнейшем формироваться цена...».

Как писал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт·ч. Отмечается, что ограничение цен на голубое топливо изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам. В ноябре этого года ЕК выступила с инициативой установить потолок цены на российский газ на уровне 3 тысяч долларов за тысячу кубометров по контракту на месяц вперед. Ограничение предлалось ввести на газовом хабе TTF в Нидерландах с 1 января 2023 года. Также вмешательство в ценообразование допускается, если спред между ценой TTF и глобальной ценой газа достигает 58 евро в течение 10 дней.

Ранее президент России Владимир Путин по введению потолка цен на российский газ заявлял, это очередная глупость, не имеющая перспектив. Все ограничения ведут только к диспропорциям и повышениям цен. Все, что происходит на рынках - результат работы ЕС. Он добавил, что у России есть надежные и стабильные партнеры по всему миру, в том числе, в лице Китая.