Экс-депутат Филиппо: Зеленского приведут в ярость настроения французов в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравится новость о том, что львиная доля жителей Франции выступает за мирные переговоры с Россией, об этом заявил бывший европарламентарий Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Twitter.

Он привел результаты соцопроса компании Ifop, согласно которому 70 процентов граждан Пятой республики выступают за решение конфликта на Украине дипломатическим путем.

Филиппо написал, что «семьдесят процентов французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты».

Как писал сайт KP.RU, Флориан Филиппо назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США предвестником новой мировой войны. По мнению политика, США просто необходим конфликт глобального масштаба, который даст возможность уничтожить Европу и упрочить ведущую роль доллара в мире. Кроме того, убежден Филиппо, лидеры Украины и США мечтают о славе.

Ранее Филиппо заявил, что диверсии на «Северных потоках» – дело рук стран НАТО, и у Швеции есть доказательства этого, но она отказывается их обнародовать. Также он высказал уверенность в том, что в скором времени правда выяснится и мир узнает, кто стоит за взрывами на подводных газопроводах.