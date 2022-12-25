Newsweek: Зеленский в рождественском поздравлении намекнул на мрачную судьбу Киева Фото: REUTERS

От рождественского поздравления президента Украины Владимира Зеленского веяло отчаянием и пессимизмом, об этом написал обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд.

Макдональд отметил, что «его послание в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим».

По мнению автора, речь украинского лидера в этот день имела «горький привкус отчаяния».

В публикации подчеркивается, что «Зеленский рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта».

Как сообщал сайт KP.RU, газета Politico сообщала, что Зеленский, не желая вести переговоры с Россией, испытывает терпение лидеров стран Европы. Отмечалось, что американский президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет давить на Зеленского в плане переговоров с РФ.

Дмитрий Песков высказывал мнение, что переговоры России и Украины сейчас не имеют перспектив, «мы их не видим в настоящий момент».

При этом глава МИД России Сергей Лавров сказал, что если будет серьезное предложение о том, как прекратить конфликт на Украине, Россия готова говорить, но оно должно быть с учетом российских интересов.