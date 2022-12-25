В Таиланде в результате крушения корвета погибли 18 моряков, 11 человек пропали без вести Фото: REUTERS

По меньшей мере 18 моряков погибли в результате крушения корвета «Сукхотай» в Таиланде. Об этом сообщается в обновленной сводке ВМС королевства.

Как уточнялось, 11 человек считаются пропавшими без вести.

Как писал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года корвет «Сукхотай» ВМС Таиланда затонул во время шторма в Сиамском заливе. 75 членов экипажа из 106 были спасены, велись поиски 31 моряка. Как сообщалось, в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан сильный ветер вызвал крен корабля, из-за чего затопило систему энергоснабжения, лишив команду возможности управлять кораблем. На месте крушения работали корабли и вертолеты для спасения команды судна и оказания помощи.

25 декабря 2022 года в Черном море у берегов Турции произошел взрыв на грузовом судне. В результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести. Судно шло на погрузку угля в порт Трабзон. По предварительным данным, происшествие произошло в результате утечки газа.