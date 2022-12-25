Трутнев и Кириенко предложили создать центры подготовки спецназа по всей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центры подготовки бойцов спецподразделений, аналогичных с Российским университетом спецназа в Чечне, создадут и в других регионах страны, об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

Трутнев заявил, что Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Будем создавать центры на других территориях.

Он добавил, что вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко уже обратился к президенту России Владимиру Путину с таким предложением.

Трутнев отметил, что в дальнейшем опыт республики в этом направлении будут обязательно использовать.

Кириенко также высоко оценил учебный центр.

Как писал сайт KP.RU, 30 октября 2022 года на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что против России ведется война широким фронтом, в том числе на экономическом, информационном и психологическом полях.

Как он отмечал, противостояние в зоне СВО - это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война - такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира.

Кириенко назвал целью этой войны попытку лишить Россию права на будущее.