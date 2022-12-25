Рогозину, раненному в Донецке, 26 декабря планируют извлечь осколок Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, раненному в Донецке, 26 декабря 2022 года планируют извлечь осколок, об этом сообщил его помощник РИА Новости.

«Операция по извлечению осколка в шейном позвонке планируется на понедельник», — сказал он.

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря 2022 года бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ. В момент обстрела Рогозин находился в гостинице. Травмы получили также несколько человек, которые сопровождали его. Как сообщалось, обстрел мог производиться из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства. Кроме того, среди раненых при обстреле гостиницы в Донецке председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

24 декабря 2022 года помощник бывшего генерального директора Роскосмоса сообщил, что Дмитрий Рогозин во время обстрела гостиницы в Донецке получил контузию и ранение лопатки металлическим осколком. Он уточнил, что осколок едва не задел легкое Рогозина.