Эрдоган: Запад активизировал провокации вместо посредничества в украинском кризисе

Эрдоган заявил, что Запад встал на путь провокаций вместо посредничества в урегулировании украинского кризиса. Фото: REUTERS

Западные страны активизируют провокации вместо посредничества в урегулировании украинского кризиса. В частности, это проявляется в позиции по так называемой «черноморской инициативе». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в воскресенье 25 декабря на встрече с молодежью в турецком городе Эрзурум.

«К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником», - сказал Эрдоган, напомнив о роли Турции в создании черноморского зернового коридора.

Турецкий лидер напомнил также, что изначальной целью зерновой инициативы была поставка украинского зерна в нуждающиеся страны, в частности, в африканский регион и указал на то, что лишь 14 процентов вывезенного из Украины зерна получили страны Африки в то время, как 44 процента зерна ушло в Европу.

Ранее президент России Владимир Путин также сообщил, что беднейшие страны получают лишь небольшую часть продовольствия в рамках зерновой сделки. По словам российского лидера, такая ситуация является крайне несправедливой.

В октябре 2022 года Россия приостановила участие в зерновой сделке после террористической атаки на Севастополь.

Позднее Владимир Путин дал добро на возобновление сделки по вывозу украинского зерна после того, как Киев письменно гарантировал не нападать на Россию через гуманитарный коридор.