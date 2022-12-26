Медведев заявил, что Запад медлит с ответом о готовности к ядерной войне

Медведев заявил, что Запад медлит с решением о возможности ядерного конфликта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запад медлит с ответом на вопрос о готовности развязать ядерный конфликт. Такое мнение выразил заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев в статье для для «Российской газеты», которая была опубликована в воскресенье 25 декабря.

«Западные политики отводят глаза и медлят с честным ответом», - написал Медведев, имея в виду вопрос о готовности Запада руками Киева развязать полноценную войну против Российской Федерации, в том числе и ядерную.

Дмитрий Медведев отметил, что от развязывания воны против России коллективный Запад удерживает то, что Москва в случае реальной ядерной угрозы будет действовать согласно основам политики в области ядерного сдерживания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, ведь в ней не может быть победителей. РФ выполнила свои обязательства в рамках договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений, подчеркнул он.

Тем временем в МИД России заявили, что ядерная война невозможна. Она означала бы конец цивилизации, сказал замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Сайт KP.RU разбирался, возможна ли «маленькая ядерная война» из-за Украины. И кто ее начнет.