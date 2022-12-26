«Политика» сообщает о столкновениях косовской полиции с сербами около Зубин-Потока

Косовская полиция обстреляла находящихся на баррикадах сербов. Фото: REUTERS

Вблизи населенного пункта Зубин-Поток подразделения спецназа косовской полиции напали на находящихся на баррикадах сербов. Об этом сообщает издание «Политика» в воскресенье 25 декабря.

Сообщается, что спецподразделение обстреляло находящихся на баррикадах людей. Издание не пишет о пострадавших либо погибших в ходе конфликта. Напомним, Зубин-Поток находится на севере автономного сербского края Косова и Метохии. По данным издания, очевидцы сообщили о стрельбе и столкновениях около баррикад в 19.45 по местному времени, что соответствует 21.45 московского времени.

Напомним, 11 декабря бойцы специального подразделения «МВД» самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на важнейшей плотине аккумуляционного озера гидроэлектростанциями (ГЭС) Газиводе.

Позже сообщалось, что обстановка в северных районах Косово, где компактно проживает сербское меньшинство, продолжает оставаться крайне неспокойной. Власти Косово проводят под надуманными предлогами аресты бывших полицейских сербской национальности, захватывают местные избиркомы в преддверии запланированных муниципальных выборов.

Тем временем ЕС планирует рассмотреть заявку Косово на вступление в союз при председательстве Швеции в январе 2023 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз годами моделировал обострение ситуации в Косово.