Начальник войсковой ПВО Леонов рассказал о более 160 сбитых за время СВО украинских самолетов и вертолетов

Российские ПВО сбили с начала специальной военной операции более 160 самолетов и вертолетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские ПВО сбили с начала специальной военной операции более 160 самолетов и вертолетов противника. Об этом рассказал начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России Александр Леонов.

«По состоянию на 25 декабря 2022 года доля воздушных целей противника, уничтоженных российскими средствами войсковой ПВО, составляет более 60 процентов от общего числа их потерь», - сказал Леонов в интервью изданию «Красная звезда».

В это число, кроме самолетов и вертолетов, входят 3000 беспилотников и боле 1700 ракет и реактивных снарядов, уточнил Александр Леонов, добавив, что среди сбитых целей есть ракеты HIMARS и HARM.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска. В частности, за сутки поражены 58 артподразделений ВСУ.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил о готовности России уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине.

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