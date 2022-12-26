Россия увеличит поставки газа Азербайджану для внутреннего потребления

Вице-премьер Новак рассказал об увеличении поставок газа в Азербайджан. Фото: Андрей МИНАЕВ

Россия увеличит поставки газа для внутреннего потребления Азербайджана. Об установлении такой договоренности сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

«С Азербайджаном есть договоренность об увеличении наших поставок, так как у них пока еще есть дефицит газа», - сказал Новак в интервью ТАСС, добавив, что Россия обсуждает также рост поставок газа для внутренних рынков Казахстана и Узбекистана, так как в этих странах увеличивается потребление газа.

Поставки газа из России в Китай могут составить 100 млрд куб. м. в год, уточнил Новак.

Ранее сообщалось, что объем поставок газа из Германии в Польшу по газопроводу Ямал - Европа упал до нуля в период с 06:00 до 07:00 по местному времени (с 08:00 до 09:00 мск) в понедельник, 5 декабря.

Также сообщалось, что газ для потребителей в ФРГ подорожает на 112% с 2023 года. А за электричество среднее немецкое домохозяйство будет платить 1 764 евро в год.

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