Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в претензиях к «Росатому» из-за «Ханхикиви»

Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в претензиях к "Росатому". Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный совет по разрешению споров принял решение отказать Финляндии в предъявлении финансовых претензий российской корпорации «Росатом». Об этом рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий», - сказал Лихачев в интервью изданию «Известия», уточнив, что вынесший этот вердикт международный арбитраж состоит из представителей исключительно стран Западной Европы.

Напомним, финская энергокомпания Fennovoima подала в суд на «Росатом» из-за срыва проекта АЭС «Ханхикиви-1». Сумма претензий составляет около двух миллиардов евро.

Перед этим Fennovoima расторгла контракт по строительству атомной электростанции «Ханхикиви-1» с RAOS Project, входящего в Росатом и отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1». В «Росатоме» назвали это решение непонятным.

Решение Международного совета по разрешению споров дает российской компании право требовать взыскания убытков от Fennovoima. Отмечается, что сумму ущерба будут определять в ходе дополнительных разбирательств.