Глава Минобороны Турции назвал беспорядки в Париже с укусами вскормленной Францией змеи

Министр обороны Турции сравнил громящих Париж курдов со змеей, кусающей того, кто ее вскормил. Фото: REUTERS

Беспорядки в Париже являются «укусами змеи», которую «вскормили французы». Так охарактеризовал последние события во французской столице министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих», - сказал Акар в интервью агентству Anadolu, таким образом иносказательно обвинив в парижских беспорядках представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. По словам Акара, именно представители РПК «жгут улицы Парижа».

Министр заявил, что «теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации».

Напомним, в Париже произошли массовые столкновения курдов с полицией после убийства трех активистов. Представители курдов отреагировали на убийство как на действия с проявлением этнической нетерпимости.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в Париже в результате стрельбы, устроенной 60-летним мужчиной на улицах французской столицы в пятницу, 23 декабря 2022 года. Еще несколько человек были ранены.

Также напомним, что президент Турции Реджет Тайип Эрдоган выступал против членства Финляндии и Швеции в НАТО из-за якобы поддержки этими странами РПК.