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НовостиВ мире26 декабря 2022 1:24

Глава Минобороны Турции назвал беспорядки в Париже с укусами вскормленной Францией змеи

Хулуси Акар сравнил с жалящей французов змеей запрещенную в его стране Рабочую Партию Курдистана
Мария ПАВЛОВА
Министр обороны Турции сравнил громящих Париж курдов со змеей, кусающей того, кто ее вскормил.

Министр обороны Турции сравнил громящих Париж курдов со змеей, кусающей того, кто ее вскормил.

Фото: REUTERS

Беспорядки в Париже являются «укусами змеи», которую «вскормили французы». Так охарактеризовал последние события во французской столице министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих», - сказал Акар в интервью агентству Anadolu, таким образом иносказательно обвинив в парижских беспорядках представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. По словам Акара, именно представители РПК «жгут улицы Парижа».

Министр заявил, что «теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации».

Напомним, в Париже произошли массовые столкновения курдов с полицией после убийства трех активистов. Представители курдов отреагировали на убийство как на действия с проявлением этнической нетерпимости.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в Париже в результате стрельбы, устроенной 60-летним мужчиной на улицах французской столицы в пятницу, 23 декабря 2022 года. Еще несколько человек были ранены.

Также напомним, что президент Турции Реджет Тайип Эрдоган выступал против членства Финляндии и Швеции в НАТО из-за якобы поддержки этими странами РПК.