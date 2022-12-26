Глава «Росатома» спрогнозировал рост экспорта продукции свыше 10 млрд долларов

Гендиректор "Росатома" анонсировал увеличение объемов экспорта продукции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рост объемов экспорта продукции госкорпорации «Росатом» в 2022 году спрогнозировал генедиректор Алексей Лихачев. По словам руководителя, это будет преодолением определенного психологического барьера.

«В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов», - сказал Лихачев в интервью изданию «Известия», уточнив, что по итогам 2022 года объем экспорта «Росатома» вырастет примерно на 15 процентов.

«Это далеко не предел», - добавил генеральных директор.

Также Лихачев рассказал, что Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в претензиях к «Росатому» из-за «Ханхикиви». Ранее финская компания расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС и заявила о финансовых претензиях.

Ранее сайт KP.RU разъяснил, почему в России неожиданно замедлилась инфляция и что будет дальше.

О том, какие новые проекты представил «Росатом» в Сочи, читайте здесь на KP.RU.