Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика26 декабря 2022 2:01

Глава «Росатома» спрогнозировал рост экспорта продукции свыше 10 млрд долларов

Объем экспорта «Росатома» по итогам 2022 года вырастет на 15 процентов
Мария ПАВЛОВА
Гендиректор "Росатома" анонсировал увеличение объемов экспорта продукции.

Гендиректор "Росатома" анонсировал увеличение объемов экспорта продукции.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Рост объемов экспорта продукции госкорпорации «Росатом» в 2022 году спрогнозировал генедиректор Алексей Лихачев. По словам руководителя, это будет преодолением определенного психологического барьера.

«В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов», - сказал Лихачев в интервью изданию «Известия», уточнив, что по итогам 2022 года объем экспорта «Росатома» вырастет примерно на 15 процентов.

«Это далеко не предел», - добавил генеральных директор.

Также Лихачев рассказал, что Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в претензиях к «Росатому» из-за «Ханхикиви». Ранее финская компания расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС и заявила о финансовых претензиях.

Ранее сайт KP.RU разъяснил, почему в России неожиданно замедлилась инфляция и что будет дальше.

О том, какие новые проекты представил «Росатом» в Сочи, читайте здесь на KP.RU.