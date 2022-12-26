Экс-сотрудник ЦРУ Пиллар посоветовал США брать пример с России и Китая

Экс-сотрудник ЦРУ призвал США брать пример с России. Фото: REUTERS

США должны брать пример с России и Китая в вопросе выстраивания отношений со странами Ближнего Востока. Такой совет дал администрации президента США Джо Байдена бывший сотрудник ЦРУ Пол Пиллар.

Эксперт назвал США «наиболее ограничивающей саму себя» страной в плане взаимодействия с ближневосточным регионом и посоветовал обратить внимание на работу России «со всеми сторонами ближневосточных конфликтов – от Израиля до Ирана».

«Для расширения влияния Соединенным Штатам стоит подражать России, а теперь и КНР, в ведении дел со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как регион, четко разделенный на друзей и врагов», - написал Пиллар в статье для издания The National Interest, добавив, что присутствие США в регионе не должно принимать «излишне милитаризированные формы».

Напомним, летом 2022 года президент США Джо Байден предпринял поездку на Ближний Восток, заявив, что Соединенные Штаты хотят показать Ближнему Востоку, что способны быть лидерами в этом регионе и не намерены уступать эту роль России и Китаю.

Также Байден заявил, что его поездка на Ближний Восток снизит цены на бензин в США.

После визита американского президента СМИ отметили, что поездки Путина и Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву. Подчеркивается, что Байдену не удалось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке» Вашингтона.