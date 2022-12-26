Американский профессор Рабил объяснил, как антироссийские санкции ослабили доллар

Политолог рассказал об ослаблении позиции доллара.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Украинский кризис и антироссийские санкции ослабили позиции доллара США. Об этом заявил профессор политологии из США Роберт Рабил.
По мнению эксперта, в последнее время набирают обороты усилия разных стран отойти от использования доллара в международных расчетах.
«Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой», - написал политолог в статье для французского портала Brunobertez.
Эксперт добавил, что сейчас ответственность за формирование нового многополярного мира лежит на Китае, арабских государствах и ряде других стран.
Тем временем экс-сотрудник ЦРУ Пиллар посоветовал США брать пример с России и Китая по успешному выстраиванию отношений с государствами Ближнего Востока.
Ранее аналитик Антонов посоветовал не покупать валюты недружественных стран. Эксперт предложил обратить внимание на юань.