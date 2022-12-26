Американский профессор Рабил объяснил, как антироссийские санкции ослабили доллар

Политолог рассказал об ослаблении позиции доллара. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Украинский кризис и антироссийские санкции ослабили позиции доллара США. Об этом заявил профессор политологии из США Роберт Рабил.

По мнению эксперта, в последнее время набирают обороты усилия разных стран отойти от использования доллара в международных расчетах.

«Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой», - написал политолог в статье для французского портала Brunobertez.

Эксперт добавил, что сейчас ответственность за формирование нового многополярного мира лежит на Китае, арабских государствах и ряде других стран.

Тем временем экс-сотрудник ЦРУ Пиллар посоветовал США брать пример с России и Китая по успешному выстраиванию отношений с государствами Ближнего Востока.

Ранее аналитик Антонов посоветовал не покупать валюты недружественных стран. Эксперт предложил обратить внимание на юань.