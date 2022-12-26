В России предлагают привязать повышение тарифов на коммуналку к платежеспособности

В России предложили привязать коммуналку к платежеспособности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России могут привязать изменение тарифов на коммунальные услуги к платежеспособности населения. С таким предложением выступил Общественный совет при Минстрое РФ.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», - рассказала изданию «Известия» глава комиссии жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирина Булгакова.

Предлагается не повышать тарифы в том случае, если оплата по ним недоступна как минимум трети населения региона. В таком случае вначале надо повысить уровень жизни людей, а уже потом - коммуналку, объяснила Булгакова.

Тем временем тарифы на газ в Германии увеличатся на 112 процентов в 2023 году, шокирующе повысятся и цены на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что с началом зимы подорожали все коммунальные услуги в России. Почему плату повышают досрочно и что делать, если денег нет, читайте здесь на KP.RU.