Более 58% китайцев считают отношения с Россией приоритетными

В Китае назвали отношения с Россией приоритетными. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения с Россией являются приоритетными для внешней политики Китая. Такое мнение высказали более 58 процентов респондентов, участвовавших в опросе исследовательского центра китайского издания Global Times.

Издание сообщает, что отношения с Россией назвали приоритетными 58,4 процента опрошенных. На втором месте отношения со странами европейского региона. Третьими по приоритетности китайцы назвали отношения со странами Юго-Восточной Азии. Рейтинг США заметно понизился, они находятся на четвертом месте. О приоритете отношений с этой страной заявили только 36,8 процентов опрошенных.

Исследование проводилось в 16 крупнейших городах Китая среди 2,2 тысячи человек в возрасте 18-69 лет.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Пиллар посоветовал США брать пример с России и Китая по успешному выстраиванию отношений с государствами Ближнего Востока.

В то же время американский профессор Рабил объяснил, как антироссийские санкции ослабили доллар и заявил, что Россия де-факто сделала юань своей резервной валютой.