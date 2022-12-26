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НовостиПолитика26 декабря 2022 4:01

РИА Новости: российские военные только на одном участке сбивают HIMARS три раза в неделю

Это происходит на запорожском направлении
Мария ПАВЛОВА
Российские ПВО только на одном участке Запорожского направления три раза в неделю сбивают ракеты HIMARS.

Российские ПВО только на одном участке Запорожского направления три раза в неделю сбивают ракеты HIMARS.

Фото: REUTERS

Российские военные минимум три раза в неделю сбивают ракеты HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира расчета ПВО российских вооруженных сил.

«Сегодня нами была уничтожена ракета установки HIMARS… Раза три в неделю точно с такими ракетами имеем дело», - рассказал собеседник агентству.

Сообщается, что речь идет только об одном участке на запорожском направлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине.

Также начальник войсковой ПВО Леонов рассказал о более 160 сбитых за время СВО украинских самолетов и вертолетов. Российские ПВО сбивают ракеты HIMARS и HARM, уточнил он.

Тем временем подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство военных. На Украине призывают ужесточить наказание за дезертирство.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.