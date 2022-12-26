Что произошло в ночь на 26 декабря

Медведев подвел итоги уходящего года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К какой цели движется спецоперация и как устроено ядерное сдерживание: Главное из программной статьи Дмитрия Медведева здесь на KP.RU.

Дмитрий Медведев назвал расширение НАТО «подготовкой к войне» с Россией и заявил о невозможности доверительного и уважительного диалога с «англосаксонским миром».

Замглавы Совбеза России назвал целью СВО прекращение существования киевского неонацистского режима и заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации.

Начальник войсковой ПВО Леонов рассказал о более 160 сбитых за время СВО украинских самолетов и вертолетов. Российские ПВО сбивают ракеты HIMARS и HARM, добавил он.

Глава Минфина Силуанов заявил, что обязательства бюджета будут выполнены вопреки санкциям.

Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в претензиях к «Росатому» из-за «Ханхикиви». Ранее финская компания расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС и заявила о финансовых претензиях.

Страны Евросоюза нарастили поставки вина в Россию. В августе-октябре 2022 из стран ЕС в Россию ввезли на 43 процента больше вина, чем за тот же период прошлого года.

В Николаеве вручают повестки от имени несуществующего военкомата, который ранее был ликвидирован.

В России предлагают привязать повышение тарифов на коммуналку к платежеспособности. В регионах с низким уровнем жизни предложено не повышать тарифы, пока жители не станут богаче.

Саратовский губернатор Бусаргин заявил, что силовики проверяют информацию о якобы ЧП на аэродроме в Энгельсе.