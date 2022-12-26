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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 4:36

Губернатор Бусаргин назвал "наглой ложью" сообщения об эвакуации жителей Энгельса

Глава Саратовской области подчеркнул, что никакой угрозы для населения нет
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман Бусаргин. Фото: vk.com/rbusargin

Роман Бусаргин. Фото: vk.com/rbusargin

Сообщения в социальных сетях и средствах массовой информации о якобы проводящийся эвакуации жителей Энгельса не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин в понедельник, 26 декабря 2022 года.

Губернатор в своем телеграм-канале опроверг слухи, назвав их "наглой ложью". Чиновник подчеркнул, что никакой угрозы для населения нет.

"Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было, - написал Бусаргин. - Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны".

Как писал сайт "КП-Саратов", в ночь на понедельник некоторые жители прилежащих к энгельсскому военному аэродрому микрорайонов сообщили о звуке, напоминающем взрыв. По их словам, после этого был слышен вой сирен.