Число жертв снежной бури и аномальных морозов в США достигло 34 человек

Сугробы в Баффало Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах растет количество летальных исходов вследствие аномальных морозов и снежного шторма. По последним данным, число жертв увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает издание NPR в понедельник, 26 декабря 2022 года.

"Снежный шторм убил не менее 34 человек в Соединенных Штатах, и, как ожидается, заберет еще больше жизней после того, как некоторые жители оказались в ловушке внутри домов", - говорится в публикации.

По числу смертельных случаев лидирует город Баффало, в районе которого погибло уже 12 человек. Местные службы сообщают, что в этой местности выпало больше метра снежного покрова.

Как ранее писал сайт KP.RU, 24 декабря США и Канаду накрыл так называемый взрывной циклон, который принес много снега и резкий перепад температур. Во многих штатах и провинциях температура воздуха понизилась с 0 градусов по Цельсию до -10 всего лишь за полчаса. Ситуацию осложнил штормовой ветер со снегом.