В МИД России допустили отмену визового режима для граждан Грузии

Россия отменит визовый режим с Грузией, если сложатся необходимые предпосылки, заявил замглавы МИД РФ Галузин Фото: REUTERS

Российская сторона допускает возможность отмены визового режима для граждан Грузии в определенных условиях. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки", - сказал он.

Галузин подчеркнул, что, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, отношения между Россией и Грузией продолжают развиваться. По его словам, За 11 месяцев 2022 года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос в 1,5 раза и превысил 2,2 млрд долларов. Кроме того, повысилась туристическая активность двух стран, а также объемы денежных переводов.

"В нашей стране проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин, в последнее время растет и число находящихся в Грузии граждан России", - добавил он.

Ранее крупнейший банк в Грузии – Bank of Georgia (BOG) – закрыл счета некоторых граждан России, сообщил официальный представитель финансовой организации.

Bank of Georgia не блокирует счета россиян специально из-за их гражданства, решение вызвано нарушением внутренней политики банка и подозрительным транзакциями, заявила представитель финансовой организации.