Глава МИД Казахстана заявил, что республика не станет вводить санкции против России Фото: REUTERS

Власти Казах стана не намерены вводить санкции в отношении России, однако и не планируют помогать обходить введенные Западом ограничения. Об этом в эфире японского телеканала NHK заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По словам дипломата, у России и Казахстана тесные взаимоотношения в сфере экономики, и любые ограничения в сторону Москвы повлекут за собой ущерб для граждан республики.

Определенный нейтралитет Казахстана вызван, считает Тлеуберди, исключительно экономической политикой страны, которую власти не намерены нарушать.

Напомним, в начале декабря Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение, согласно которому обход санкций против России будет считаться уголовным преступлением в Евросоюзе. Соответствующее заявление ведомство опубликовала на сайте в Брюсселе. Предполагается, что физлицам может грозить заключение в тюрьме на пять лет, а юрлицам штраф в размере 5% от общего оборота компании за год. Список конкретных нарушений также прикреплен к положению.