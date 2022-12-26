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НовостиПолитика26 декабря 2022 6:54

Глава МИД Казахстана заявил, что республика не станет вводить санкции против России

Казахстан не намерен помогать России обходить санкции Запада
Владимир РОМАНЕНКО
Глава МИД Казахстана заявил, что республика не станет вводить санкции против России

Глава МИД Казахстана заявил, что республика не станет вводить санкции против России

Фото: REUTERS

Власти Казах стана не намерены вводить санкции в отношении России, однако и не планируют помогать обходить введенные Западом ограничения. Об этом в эфире японского телеканала NHK заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По словам дипломата, у России и Казахстана тесные взаимоотношения в сфере экономики, и любые ограничения в сторону Москвы повлекут за собой ущерб для граждан республики.

Определенный нейтралитет Казахстана вызван, считает Тлеуберди, исключительно экономической политикой страны, которую власти не намерены нарушать.

Напомним, в начале декабря Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение, согласно которому обход санкций против России будет считаться уголовным преступлением в Евросоюзе. Соответствующее заявление ведомство опубликовала на сайте в Брюсселе. Предполагается, что физлицам может грозить заключение в тюрьме на пять лет, а юрлицам штраф в размере 5% от общего оборота компании за год. Список конкретных нарушений также прикреплен к положению.