Украинские войска несут высокие потери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильно измотаны и несут высокие потери. Об этом говорится в публикации британского издания Financial Times.

Источник издания из числа советников по вопросам обороны заявил, что на это проблемы украинской армии не ограничиваются. В частности, имеет место нехватка оружия и боеприпасов.

"У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов", - подчеркнул собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военные 14-й механизированной бригады ВСУ, расположенной на Купянском направлении, массово саботируют приказы начальства из-за недовольства нехваткой личного состава, вооружения и военной техники.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался, что украинская армия не может достать российских военных с помощью РСЗО HIMARS.