Вице-премьер Новак заявил, что Россия нарастила поставки СПГ в Евросоюз до 19,4 млрд кубометров

Россия нарастила поставки СПГ в Евросоюз до 19,4 млрд кубометров Фото: REUTERS

Экспорт сжиженного природного газа из России в Евросоюз увеличился за 11 месяцев этого года до 19,4 миллиарда кубометров , несмотря на санкции ЕС, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«В этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу. За 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 миллиарда кубометров, по итогам года ожидается 21 миллиард кубометров», – сказал вице-премьер в интервью ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и другие страны ЕС продолжают активно приобретать российский СПГ. Информацию об этом официально распространил популярный немецкий телеканал ZDF со ссылкой на сведения Кильского института мировой экономики.

Отмечается, что российский газ продолжает поступать немецким потребителям. По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России сначала прибывает в Бельгию, а затем его перевозят в Германию.

Как писал сайт KP.RU, страны ЕС 20 декабря установили динамический потолок цен на газ в 180 евро за МВт/ч. Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года.