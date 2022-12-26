FT: решения Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на Южном направлении

Сергей Суровикин. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Командующий группировкой российских войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин принял грамотные решения, которые снизили шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успешное наступление на Южном направлении. Об этом говорится в публикации британского издания Finanacial Times.

Речь идет, в частности, о выводе подразделений из Херсона и укреплении оборонительной линии.

"Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, главком украинской армией Валерий Залужный рассказал о том, какое именно впечатление на него производит генерал армии Сергей Суровикин, сравнив его с командирами времен императора Петра I.

Напомним, ранее западные военные чиновники, а также аналитики рассказали газете Politico, что среди военных ВС России отметились признаки большей тактической слаженности после назначения генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине.

Еще в начале декабря военные эксперты отмечали, что новая стратегия Сергея Суровикина уже заставила генералов НАТО пересмотреть свои планы по поставке дальнобойного оружия. Они видят, что современное вооружение украинским военным не сильно помогает. Они порой и специально выводят его из строя, чтобы не привлекать к себе внимание российской артиллерии и авиации, а при любом незначительном ранении бегут с поля боя.