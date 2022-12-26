Новак заявил, что Россия снизит экспорт газа примерно на 25% по итогам 2022 года Фото: REUTERS

Россия уменьшит экспорт газа на 25% и сократит добычу энергоносителя на 12% по итогам 2022 года. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается газа, то его добыча и экспорт вынужденно упадут. Добыча газа по итогам года будет на 12% меньше, чем в 2021 году, а экспорт снизится примерно на четверть. Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры", - сказал он.

Он добавил, что несмотря на сокращение экспорта и добычи производство и поставка сжиженного природного газа вырастет более, чем на 8,7%.

Ранее Новак выражал мнение, что российские энергоресурсы будет невозможно заменить или отрезать от мирового рынка.

Как отметил Новак, Россия занимает более 20% рынка нефти, столько же газа и является третьей в мире по объемам экспорта угля. Кроме того, в стране развивается нефтехимическая промышленность, водород, традиционная и новая энергетика, а также имеются уникальные компетенциями в сфере атомной энергетики, подчеркнул он. По словам вице-премьера, власти России оптимистично оценивают перспективы на мировом энергетическом рынке и ставят только амбициозные задачи.