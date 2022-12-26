Yonhap сообщило, что беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи

Южная Корея подняла в воздух истребители и боевые вертолеты на перехват дронов Фото: REUTERS

Несколько дронов КНДР пересекли границу с Южной Кореей, вторгнувшись в воздушное пространство страны, сообщает агентство Yonhap в понедельник, 26 декабря 2022 года.

По данным южнокорейских журналистов, на перехват беспилотников подняли истребители и ударные вертолеты, а пограничники произвели предупредительные выстрелы.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи проинформировал, что в небе замечено несколько объектов (предположительно, БПЛА) в приграничных районах провинции Кенгидо, а также в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. В целях безопасности пассажирские рейсы в этих районах временно приостановлены.

Незадолго до этого появилась информация о том, что штурмовик Военно-воздушных сил Южной Кореи разбился в провинции Канвондо. Пилоты катапультировались. О возможной связи этих событий не сообщается.

Как ранее писал сайт KP.RU, КНДР в середине декабря успешно провела испытание "твердотопливного двигателя большой тяги". Об этом сообщили местные средства массовой информации.