ФСБ и СК России пресекли деятельность сторонников ИГ* на Урале и Северном Кавказе

Ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть, отметили в ФСБ РФ Фото: REUTERS

ФСБ совместно со Следственным комитетом России на Урале и Северном Кавказе предотвратили активность сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, которые, по версии следствия, переправляли "наемников в Сирию и Украину". Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На территории Уральского и Северокавказского федеральных округов ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению международной террористической организации ИГ", - отметили в ведомстве.

По данным ФСБ и СК, по заданию ИГ* члены сообщества "переправляли наемников из России на территорию Сирии и Украины" для ведения боевых действий против ВС РФ. Помимо этого представители запрещенной организации финансировали и оправдывали террористическую деятельность на территории РФ, за что им соответственно выдвигают обвинения.

Правоохранительные органы производили задержание в Дагестане, Чечне, Тюменской области и ХМАО. Восемь участников в составе ИГ* в Сирии, объявлены в международный розыск. Двоих адептов суд приговорил к длительному лишению свободы.

"В ходе обысков в местах проживания обвиняемых изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также персональные компьютеры, в которых обнаружены фото- и видеоматериалы об участии членов террористического сообщества в боевых действиях в Сирии в рядах ИГ*", - сообщили в ФСБ.

Напомним, 8 сентября 2022 года в Москве пресекли деятельность террористической ячейки, которая финансировала запрещённую в России организацию "Исламское государство". Сотрудники ФСБ провели операцию по пресечению деятельности группировки, тайно работающей в Московском регионе для финансирования ИГ. Злоумышленники были задержаны, установлено, что террористическая ячейка работала сразу на несколько регионов России.

* - запрещенная в РФ террористическая организация.