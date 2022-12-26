В России за сутки коронавирусом заболели 5335 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в России зафиксировано 5335 случая COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в понедельник, 26 декабря 2022 года.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заболели 1024 человека. Вторым идет Санкт-Петербург с 882 случаями заражения. Тройку замыкает Башкирия — 313 положительных тестов.

Кроме того, медики зафиксировали 50 летальных исходов. Еще 5577 человек получили справки о выздоровлении.

"По состоянию на 26 декабря 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 528 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,4%", - говорится в сообщении Оперштаба.

Всего с начала пандемии выявлено 21 769 627 заражений, 21 168 975 выздоровлений и 393 433 смерти больных коронавирусом.

Как ранее писал сайт KP.RU, в российских больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В документе также говорится, что тестирование проводится при наличии показаний врача. Оно может вестись одновременно и на грипп, и на коронавирус.