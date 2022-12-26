Мантуров рассказал о переориентации экспорта российских предприятий металлургии

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что российские металлурги переориентируются на экспорт в Турцию, Китай с страны ЕАЭС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Металлургические предприятия России на данный момент ведут работу по переориентации экспортных поставок. Такое заявление в понедельник, 26 декабря, вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, указав на то, что среди приоритетных направлений - Китай, Турция, а также страны Евразийского экономического союз (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

«В условиях санкций приоритетными направлениями внешних поставок становятся рынки Турции, Китая, стран ЕАЭС и СНГ, государств Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», - заявил министр.

Мантуров отметил, что российские предприятия ведут переориентацию экспорта при участии торговых представительств, а «в рамках профильного национального проекта будут предусмотрены меры поддержки логистики».

Напомним, еще в апреле президент России Владимир Путин указал на необходимость переориентировать поставки энергоресурсов на Юг и Восток, заявив, что нужно обеспечить энергоресурсами внутренний рынка, а также диверсифицировать экспорт.