Дети Донбасса сняли клип на песню "Аллея ангелов" в память о погибших сверстниках

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Детям Донбасса записали клип на песню "Аллея ангелов" в память о погибших сверстниках. Видео представил телеканал "360".

Эту трогательную песню написали композитор Олег Шаумаров и поэт Владимир Ильичев. Автором идеи создать клип стал один из журналистов телеканала Михаил Ракитский.

- Мне хотелось, чтобы мы показали этих детей. Они настоящие. Это не какая-то там выдуманная история. У них есть характер, но мы вроде бы нашли к ним подход, - поделился Ракитский.

Стоит отметить, что главную партию в данной композиции исполнила жительница ДНР Даша Ковалева. Девочка признается, что исполнение ей далось нелегко.

После пережитых бомбежек, стрельбы и чувства страха, дети Донбасса наконец перебрались в безопасное место, сейчас они находятся в Московской области. Однако память о пережитых событиях остается в каждом из них.

- Сейчас там стреляют. И насколько я знаю, там очень много людей умерло, там попадает очень много бомб в дом. Я хочу туда обратно вернуться, потому что там мои родители, - поделился с журналистами эвакуированный из города Ясиноватая Давид Быков.

Важным моментом является то, что все исполнители песни - дети в возрасте от 5 до 17 лет. Вместо игр на улице они были вынуждены прятаться от прилетающих снарядов и спасаться от обстрелов.

Напомним, 1 июня в День защиты детей Медиагруппа "Комсомольская правда" запустила беспрецедентный мультимедийный проект "Аллея Ангелов. Посвящение ангелам", посвященный погибшим детям Донбасса.