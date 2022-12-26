Путин посетит богослужение в Рождество

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин традиционно планирует посетить богослужение в Рождество. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 26 декабря 2022 года.

Напомним, что Путин встречает Рождество по традиции в храме. Российский лидер чаще всего встречает светлый праздник в церквях за пределами Москвы. Он выбирает храмы, так или иначе связанные с его личной историей.

Так, 7 января 2022 года глава государства встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава государства пришел на праздничную службу в костюме и поставил свечи перед иконой Рождества Христова.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин сообщил, что постарается встретить Новый год в кругу семьи и посмотреть свое поздравление россиянам.