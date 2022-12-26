Путин не поздравит Байдена с Новым годом

Джо Байден Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин не поздравит главу Белого дома Соединенных Штатов Джозефа Байдена с Новым годом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 26 декабря 2022 года.

Пресс-секретарь президента России отметил, что при нынешних отношениях Москвы и Вашингтоне "не до поздравлений".

"Сейчас нет, сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений", - констатировал Дмитрий Песков.

Напомним, представитель Кремля заявил, что Москва и Вашингтон не ведут контактов по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Бадена для обсуждения мирного договора по Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский посол в США Анатолий Антонов выразил мнение, что риск прямого столкновение Москвы и Вашингтона из-за украинского кризиса на данный момент находится на высокой отметке