Новогодние каникулы в России продлятся больше недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минтруд напомнил, сколько продлятся новогодние праздники в России в 2023 году. Соответствующий пост появился в телеграм-канале ведомства в понедельник, 26 декабря 2022 года.

С учетом того факта, что 31 декабря выпал на выходной, то россияне будут отдыхать в общей сложности девять дней – до 8 января включительно.

"Выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник)", - напомнили в министерстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин сообщил, что постарается встретить Новый год в кругу семьи и посмотреть свое поздравление россиянам.

Напомним, день 31 декабря может быть включен в праздничные дни новогодних каникул в России вместо 8 января. Соответствующее изменение в ст.112 Трудового кодекса РФ предполагается внести согласно законопроекту фракции ЛДПР.