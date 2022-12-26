Вильфанд предрек москвичам потепление на предновогодней неделе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какая погода будет в Москве в конце года.

По словам синоптика, жителям столицы стоит готовиться к неоднородной, в частности, очень мягкой температуре, которая больше характерна для первой декады ноября.

Так, 26 декабря прогнозируется хорошая погода. Метеоролог отметил, что в Москве температура ожидается на уровне -3 ... - 5 градусов, по области- до -8 градусов. Об этом он рассказал в беседе с изданием Lenta.ru.

- Начиная с утра 27 декабря и до конца дня температура будет повышаться до 0 ...- 2 градусов. Будет снег. Во второй половине дня особенно заметный и в ночь на 28 декабря, - объяснил Вильфанд.

Также, согласно прогнозу, 28 числа прогнозируется ветер, скорость которого будет достигать до 11 метров в секунду. На дорогах ожидаются снежные заносы. 29 декабря погода существенно не изменится, ожидается гололедица, но сильных снежных зарядов уже не будет.

- 30, 31 декабря и 1 января 2023 года будет однородный режим погоды. Если 30-го еще ночные температуры преимущественно отрицательные: 0 ...- 5, а днем от - 3 до + 2 градусов, небольшие осадки, - рассказал синоптик.

Ранее ФАН писал, что метеоролог Александр Шувалов озвучил альтернативный прогноз погоды в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь. Синоптик утверждает, что в новогоднюю ночь в Северной столице будет нулевая температура. Аналогичные погодные условия также сформируются в Москве и других городах, расположенных в западной части России.

В Новый год большинство россиян может ждать плюсовая температура. На 80% территорий страны сохранится климатическая норма. В ночь на 1 января в Москве вместо снега, вероятно, пойдет дождь, сообщают "Известия".