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НовостиВ мире26 декабря 2022 9:30

МИД Ирана осудил угрозы со стороны Украины

МИД Ирана назвал угрозы Украины об уничтожении производства БПЛА безответственными
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иран не принимает участия в украинском конфликте и считает угрозы Киева безответственной риторикой. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал о том, что в иранском вопросе нужно уйти от «неработающих санкций», перейдя к арестам поставщиков, а также призвав к уничтожению производства. МИД Украины и ранее обвинил Тегеран в военной помощи Москве.

«Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства… … Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила», - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Канаани отметил, что Тегеран возлагает ответственность за юридические и политические последствия подобных обвинений на украинское правительство, а также подчеркнул, что Иран не принимает участия украинском в конфликте, указав на готовность оказать помощь в решении кризиса и установлении мира в данной стране.