МИД Ирана осудил угрозы со стороны Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иран не принимает участия в украинском конфликте и считает угрозы Киева безответственной риторикой. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал о том, что в иранском вопросе нужно уйти от «неработающих санкций», перейдя к арестам поставщиков, а также призвав к уничтожению производства. МИД Украины и ранее обвинил Тегеран в военной помощи Москве.

«Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства… … Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила», - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Канаани отметил, что Тегеран возлагает ответственность за юридические и политические последствия подобных обвинений на украинское правительство, а также подчеркнул, что Иран не принимает участия украинском в конфликте, указав на готовность оказать помощь в решении кризиса и установлении мира в данной стране.