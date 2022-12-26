Тунис планирует перезапустить массовые чартерные рейсы из России в 2023 году Фото: REUTERS

Тунис надеется на возвращение массового туристического потока из России в 2023 году, для чего планирует перезапустить программу чартерных рейсов, рассказали в российском представительстве Национального офиса по туризму Туниса.

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2022 году африканская страна приняла около 10 тысяч россиян. Возвращение доковидных объемов перевозок между городами России и курортами Туниса является одной из стратегических задач на летний сезон-2023, отметили в представительстве.

В настоящее время ведется активная работа на разных уровнях. В российском туристическом представительстве надеются на возвращение регулярных и чартерных рейсов из России в Тунис весной 2023 года. Старт полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир и Джербу запланирован на апрель. Как напомнили Национальном офисе по туризму, для въезда в Тунис россиянам не нужна виза – требуется только действующий заграничный паспорт.