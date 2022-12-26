Трехсторонней встречи Путина с Алиевым и Пашиняном на саммите СНГ не планируется

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении приедут на саммит СНГ в Петербурге. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не планируют проводить трехсторонние переговоры во время неформального саммита стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, трехсторонней встречи не будет, но двусторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи», - ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, в последний раз трехсторонняя встреча состоялась в конце октября этого года в Сочи, а 9 декабря 2022 года Путин встретился Пашиняном. Ереван также не исключала, что до конца текущего года Алиев проведет переговоры с российским президентом.