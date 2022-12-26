Лавров предсказал Западу потерю возможности «рулить» в мировой экономике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада в ближайшее время потеряют возможности «рулить» в мировой экономике, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В ближайшее время мы будем наблюдать очень серьезное сокращение возможностей Запада рулить в мировой экономике так, как ему хочется. Хочет он или не хочет, придется договариваться», – заявил глава МИД РФ на встрече с руководителями российских СМИ.

По словам Лаврова, Москва не собирается «бегать за Западом». Как отметил дипломат, западные страны сами разорвали практически все отношения с Россией. Глава МИД, отметил, что у России есть с кем развивать экономические отношения. Москва намерена ориентироваться на тех, кто ее никогда не подводил и с кем она достигала компромиссы, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров заявил, что в мире начнется длительная эпоха перехода к многополярности. По его мнению, Запад будет сильно сопротивляться этому процессу.