В Минобороны Южной Кореи заявили, что один из пяти вторгшихся на территорию страны беспилотников достиг Сеула Фото: REUTERS

Пять беспилотников КНДР проникли на территорию Южной Кореи и один из них достиг Сеула. Об этом сообщили в Минобороны страны. Военные испытывают трудности в ликвидации иностранных дронов из-за их высокой маневренности. Летательные аппараты пилотируют близ районов с гражданским населением. Об этом сообщает агентство News1.

Вместе с тем агентство Рёнхап подтвердило, что беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула. Вооруженные силы южной республики подняли в воздух авиацию, однако уточняется, что дроны летали достаточно низко, а затем меняли высоту, и, по данным агентства, это затрудняет ликвидацию.

По информации издания News1, к воздушному пространству Сеула приблизился один дрон, который затем улетел. Также уточняется, что беспилотники не причинили вреда гражданскому населению.

Напомним, Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что не стоит недооценивать ракетные мощности Северной Кореи, и вскоре у всех будет возможность в этом убедиться.

Также она посоветовала "марионеткам" из Южной Кореи не клеветать на чужие вооружения, а следить за своим достоинством и честью, учитывая, что их "дальнобойность" ракет.