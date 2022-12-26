Аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины Фото: REUTERS

Аварийные отключения электричества введены в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской областях Украины, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в столице страны, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго» на своей странице в соцсети.

«По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сейчас из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в городе Киеве.

Кроме того, уточнили, что на объектах генерации электричества и электросетях продолжаются ремонтные работы.

Как писал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года экстренные отключения света продолжались в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее не действовали.

Ранее Кличко заявлял, что отключения света в Киеве продлятся до весны. Мэр Киева объясняет это высокой нагрузкой на городскую энергосистему в зимнее время.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».