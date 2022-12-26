Лавров заявил, что Россия нашла бреши в государственном развитии на фоне санкций

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия нашла бреши в государственном развитии на фоне санкций против страны, которые вводились как после начала спецоперации на Украине, так и до него. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 26 декабря 2022 года.

"Мы поняли за эти месяцы специальной военной операции, да, собственно говоря, и за прошлые годы, когда уже очень серьезные санкции против России вводились, где у нас есть бреши в собственном развитии", - констатировал Лавров в ходе беседы с руководителями российских средств массовой информации.

Глава МИД РФ подчеркнул, что у страны должна быть независимая система функционирования, несмотря на все заверения западных партнеров о необходимости "международного разделения труда".

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Лавров выразил уверенность, что страны Запада в ближайшее время потеряют возможности "рулить" в мировой экономике. По его словам, России есть с кем развивать экономические отношения. Москва намерена ориентироваться на тех, кто ее никогда не подводил и с кем она достигала компромиссы.

Напомним, министр иностранных дел России рассказал, что считает главным итогом уходящего 2022 года. По его мнению, прежде всего, главный итог - прояснение ситуации, кто на мировой арене является договороспособным, а кому верить нельзя.