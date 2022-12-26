В России разработают «карту туриста» для иностранцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России разработают «Карту туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания с туристической отраслью в понедельник, 26 декабря.

«Для увеличения въездного турпотока предстоит создать «Карту туриста», благодаря которой иностранные граждане смогут рассчитываться безналичным способом», - заявил глава ведомства.

Кроме того, среди стратегических вопросов отрасли Решетников назвал перезапуск системы электронных виз для иностранных граждан. «Несмотря на все вопросы, связанные с безопасностью, их актуальность и остроту, мы будем инициировать диалог с правоохранительными органами на тему того, чтобы поискать какие-то варианты», - сказал он.

Напомним, накануне сайт KP.RU рассказывал, что разработанный в РСО - Алания маршрут «Осетия стала ближе» был внесен в реестр Национальных туристических маршрутов. За четыре дня туристы смогут ознакомиться с основными достопримечательностями республики, а также ее природой и национальным колоритом.